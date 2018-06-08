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Номер извещения
ГП829521
Уникальный номер закупки
276
Наименование закупки
Закупка трубы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-16
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Afanaseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Алена Витальевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка трубы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829521Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубыЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829521Дата и время вскрытия заявок Закупка трубыЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829521Подведение итогов не позднее Закупка трубыЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
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