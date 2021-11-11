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Номер извещения
0132600005521000298
Уникальный номер закупки
0132600005521000298
Наименование закупки
Приобретение жилого помещения (квартиры) и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома в муниципальную собственность Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке 0132600005521000298
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.10.2021 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение жилого помещения (квартиры) и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома в муниципальную собственность Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132600005521000298Подведение итогов не позднее Приобретение жилого помещения (квартиры) и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома в муниципальную собственность Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилого помещения (квартиры) и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома в муниципальную собственность Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на вторичном рынке
Начальная цена
1 368 385,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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