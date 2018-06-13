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Номер извещения
31806552113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента «Iscar» или эквивалент
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 211-36-59
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
mbormotova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бормотова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552113Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552113Подведение итогов не позднее Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента
Начальная цена
39 325,22
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 345,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1144 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара производится силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г.Пермь, Комсомольский пр., 93.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
25.73.40.160
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1144
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