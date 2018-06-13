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    Главная / Торги / Поставка инструмента «Iscar» или эквивалент

    Поставка инструмента «Iscar» или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806552113

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента «Iscar» или эквивалент

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Юридический адрес

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Почтовый адрес

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Контактный телефон

    +7 342 211-36-59

    Факс

    +7 342 240-98-34

    Адрес электронной почты

    mbormotova@protonpm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотова Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552113Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552113Подведение итогов не позднее Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552113Подведение итогов не позднее Поставка инструмента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    39 325,22

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 345,33 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1144 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара производится силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г.Пермь, Комсомольский пр., 93.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого по настоящему договору Товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выписки УПД, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня отгрузки Товара на основании УПД (универсальный передаточный документ). Срок поставки Товара с момента заключения договора до 31.12.2018 года. Поставка товара осуществляется партиями, которые формируются на основании заявок Покупателя. Поставщик обязуется поставить партию Товара в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Протон-ПМ
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Адрес местонахождения

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.160

    Фрезы

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1144

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