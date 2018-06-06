Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юг Кузбасса"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки всей партии товара от Перевозчика на складе Покупателя. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара.