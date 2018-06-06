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    Главная / Торги / Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юг Кузбасса"

    Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юг Кузбасса"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829512Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юг Кузбасса"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    документация

    договор

    существенные условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА
    Все закупки и тендеры АО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА

    Юридический адрес

    652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101,

    Почтовый адрес

    652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101

    Контактный телефон

    +7 38475 7-47-59

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    solodovnikovaay@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодовникова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 12:00 GMT +306.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829512Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829512Дата и время вскрытия заявок Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 12:0030.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829512Подведение итогов не позднее Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829512Подведение итогов не позднее Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сертифицированные, новые с паспортом завода изготовителя и сертификатом качества

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки всей партии товара от Перевозчика на складе Покупателя. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА
    Все закупки и тендеры АО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА

    Адрес местонахождения

    652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101,

    652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета 8752 1,2 38х58-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шестерня 533Н-20-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Манжета Т150к 11.1-120х150-4.8752"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сальник МАЗ ступицы задней 1,2-120х150х13 5336-3104038"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект гидроцилиндра отвала (уник. код 421)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Цилиндр основной Т-150к 151.57.030-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стакан 533Н-20-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насос шестеренный НШ 10У 3 (левое вращение)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Прокладка крышки клапанов двигателя СМД-60 РТИ 60.06.127.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Распылитель форсунки двигателя Д 65 6А1-20с2-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект МТЗ ТНВД 4УТНИ (19 наименований) 4УТНИ-1111010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Наконечник рулевой тяги МТЗ (А35.32.001) (правый левый)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Пробка А35.32.006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект МТЗ, ЮМЗ, Т-40 наконечника рулевого (с пальцем) (№717) РК А35.32-300*РК717"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Сальник хвостовика 80х105"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Секция высокого давления СМД-72 58.1111010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект гидроцилиндра поворота Т-150К (полный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Вал рычагов задней навески Т-150 151.56.117"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ремкомплект Д-65 ЮМЗ уплотнения форсунок РК Д6510031РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Подшипик скольжения ШС 50 гидроцилиндра рулевого управления Т150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Диск ведомый 533Н-20-сб102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Вал 533Н-20-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник 7242 80106"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пробка тяги 36-3003081-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Вкладыш продольной тяги ЮМЗ 36-3003080-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пружина 36-3003079-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Упор пружины 36-3003078-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Палец шаровый 36-3003025-Б1-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное НШ46-0505037"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Палец цилиндра рулевого с гайкой в сборе 151.40.278"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Наконечник плунжерного шприца 7886-1-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ремкомплект Ф.Т.О.Т. ЯМЗ236 236-1117070*РК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "АКБ 6СТ190 а/ч 959-2002"

    Кол-во: 2

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