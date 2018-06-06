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Номер извещения
ГП829512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юг Кузбасса"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101,
Почтовый адрес
652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101
Контактный телефон
+7 38475 7-47-59
Факс
{}
Адрес электронной почты
solodovnikovaay@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Солодовникова Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 12:00 GMT +306.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829512Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829512Дата и время вскрытия заявок Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 12:0030.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829512Подведение итогов не позднее Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для спецтехники для нужд АО "Взрывпром Юга Кузбасса"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сертифицированные, новые с паспортом завода изготовителя и сертификатом качества
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Горького, 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА
Все закупки и тендеры АО ВЗРЫВПРОМ ЮГА КУЗБАССА
Адрес местонахождения
652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101,
652873, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ ГОРЬКОГО, 101
29.32.30.390
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
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