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Номер извещения
31806551944
Уникальный номер закупки
ОЗП-031-18
Наименование закупки
ОЗП-031-18 на право заключения договора на капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения по лотам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н дома обороны и ЛАО г. Тюмени
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551944Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н дома обороны и ЛАО г. Тюмениг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551944Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н дома обороны и ЛАО г. Тюмениг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551944Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н дома обороны и ЛАО г. Тюмениг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н дома обороны и ЛАО г. Тюмени
Начальная цена
363 334,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
36.00.20.160
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 109
Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в ЦАО г. Тюмени
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551944Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в ЦАО г. Тюмениг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551944Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в ЦАО г. Тюмениг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551944Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в ЦАО г. Тюмениг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в ЦАО г. Тюмени
Начальная цена
420 000,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
36.00.20.160
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 126
Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н Червишевского трактаг. Тюмени
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551944Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н Червишевского трактаг. Тюмениг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:0008.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551944Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н Червишевского трактаг. Тюмениг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551944Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н Червишевского трактаг. Тюмениг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт сетей водопровода в колодцах системы водоснабжения в КАО р-н Червишевского трактаг. Тюмени
Начальная цена
206 667,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
36.00.20.160
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 62
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