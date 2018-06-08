Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг отдельно по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. Условия оказания услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации) Сроки оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги с момента подписания данного Договора до 31 декабря 2018 года.