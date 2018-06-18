Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара и подписания Покупателем товарной накладной. Срок поставки Товара с момента заключения договора до 31.03.2019. Поставка Товара осуществляется партиями, которые формируются на основании заявок Покупателя. Поставщик обязуется поставить партию Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения заявки.