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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 08:0010.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411729Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411729

    Уникальный номер закупки

    2611

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-32

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    v.zhernov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жернов Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 08:00 GMT +310.12.2014 08:0010.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411729Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 08:0010.12.2014 08:0010.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411729Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 14:0016.12.2014 14:0016.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411729Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 14:0016.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411729Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Техническое обслуживание и ремонт авто КАМАЗ (2 ед.) и КрАЗ (4 ед.)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с даты подписания актов выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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