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    Главная / Торги / Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.

    Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.08.2018 11:0022.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829511Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Закупочная документация

    Сметные объемы

    Ведомость дефектов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-99-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Maksim.Kosyachenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Косяченко Максим Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская Область

    Ключевые слова:

    атс, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.08.2018 11:00 GMT +322.08.2018 11:0022.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829511Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.08.2018 11:0022.08.2018 11:0022.08.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829511Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.Братск

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2018 11:0026.12.2018 11:0026.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829511Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.Братск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.12.201826.12.2018 11:0026.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829511Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок выполнения работ: июль, август 2018 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, жилой район центральный П 01 11 01 00Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Технические характеристики должны СНиП 41-01-2003. Условия поставки согласно проекта договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Сметные объемы

    31.05.2018

    Закупочная документация

    31.05.2018

    Ведомость дефектов

    31.05.2018

    Проект договора

    31.05.2018

    ТЗ

    19.07.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт теплосети на площадке ЭТЦКК (инв. № 20500008). Замена системы отопления кабинетов 1, 2, 3, 4 этажей и лабораторного корпуса."

    Кол-во: 1

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