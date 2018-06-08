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    Главная / Торги / Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35

    Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829509Дата и время окончания срока приема заявок Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829509

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Соглашение о конфиденциальности

    Приложение 1.1.

    Приложение 1

    Изменения в извещении

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3243

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Sokolov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 01:0030.06.2018 01:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829509Подведение итогов не позднее Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.52

    Услуги по литью стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3537.11.01.006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "3537.11.01.006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "3537.11.01.006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "3537.11.01.006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "3537.11.01.005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "3537.11.01.005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "3537.09.08.021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "3536.05.01.007"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "3536.05.01.007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "3536.05.01.007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "3535.10.01.102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "3534.11.01.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "3534.11.01.003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "3519.49.01.009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "3519.49.01.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "3519.49.01.009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "3548.10.01.261"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "3537.25.00.025"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "3537.25.00.025"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "3537.11.07.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "3537.11.07.001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "3537.11.07.001"

    Кол-во: 2

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