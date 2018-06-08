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Номер извещения
ГП829509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3243
Факс
Адрес электронной почты
Mikhail.Sokolov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка литых заготовок для ЭКГ из стали 35Л, 35ХМЛ КТ35
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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