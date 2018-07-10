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Номер извещения
ГП829506
Уникальный номер закупки
ЮК-2-18-008
Наименование закупки
Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-21
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
gilevaoa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гилева Ольга Андреевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 08:00 GMT +310.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829506Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 08:0010.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829506Дата и время вскрытия заявок Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 06:0031.08.2018 06:0031.08.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829506Подведение итогов не позднее Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 06:0031.08.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829506Подведение итогов не позднее Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах: Экскаваторы, бульдозера, буровые установки, ПДСУ, толкатели, лодки понтонные, водоводы, конвейеры, дробильно-сортировочное оборудование, автомобили БЕЛАЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по открытой добыче угля и АО "Разрез Томусинский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33.19.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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