Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829506 Уникальный номер закупки ЮК-2-18-008 Номер закупки Наименование закупки Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-32-21 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты gilevaoa@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Гилева Ольга Андреевна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская Область Ключевые слова: ремонт

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