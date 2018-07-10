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    Главная / Торги / Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

    Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829506Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829506

    Уникальный номер закупки

    ЮК-2-18-008

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение к техническому заданию

    Техническое задание

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-32-21

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    gilevaoa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилева Ольга Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 08:00 GMT +310.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829506Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 08:0010.07.2018 08:0010.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829506Дата и время вскрытия заявок Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2018 06:0031.08.2018 06:0031.08.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829506Подведение итогов не позднее Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 06:0031.08.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829506Подведение итогов не позднее Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах: Экскаваторы, бульдозера, буровые установки, ПДСУ, толкатели, лодки понтонные, водоводы, конвейеры, дробильно-сортировочное оборудование, автомобили БЕЛАЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по открытой добыче угля и АО "Разрез Томусинский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка технологических карт проведения сварочных работ по ремонту технологического оборудования на разрезах филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управления по открытой добыче угля и в АО «Разрез Томусинский» на 2018 год."

    Кол-во: 1

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