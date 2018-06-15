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Номер извещения
ГП829498
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-0304
Наименование закупки
На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
igor.drozdov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Дроздов Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201831.12.2018 12:0031.12.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829498Подведение итогов не позднее На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
38
24
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 857
Кол-во: 7
Кол-во: 23
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