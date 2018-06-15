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    Главная / Торги / На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829498Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829498

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/18-0304

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    igor.drozdov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроздов Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 12:0031.12.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829498Подведение итогов не позднее На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод в горной и горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г.в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    24

    Металлы основные

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент-вспениватель марки Д ТУ 2452-002-07508109-2007 (и его аналоги) "

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Реагент собиратель комплексный для флотации угольных шламов, марки КСУ-16 ТУ 258-002-0758109-2007 (с изм. №1, №2) (и его аналоги) "

    Кол-во: 857

    "Позиция 3"

    "Флокулянт катионный или аналог"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Флокулянт анионный или аналог"

    Кол-во: 23

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