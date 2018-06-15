На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку флокулянтов для процессов обезвоживания флотоконцентрата и флотопромпродукта, осветления/сгущения хвостов флотации в горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ООО «Эльгауголь»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829493 Уникальный номер закупки ОСКиОЗД/18-0308 Номер закупки Наименование закупки На право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему договору на поставку флокулянтов для процессов обезвоживания флотоконцентрата и флотопромпродукта, осветления/сгущения хвостов флотации в горно-обогатительной промышленности на II полуголие 2018 г. в адрес ООО «Эльгауголь» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ

Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 62947 Факс +7 495 221-88-00 Адрес электронной почты igor.drozdov@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Дроздов Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

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