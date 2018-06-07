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Номер извещения
ГП829490
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений на закупку инструмента фирмы Sandvik
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-98
Факс
Адрес электронной почты
Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Александр Галямович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на закупку инструмента фирмы Sandvik
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 09:00 GMT +307.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829490Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента фирмы SandvikКолпино
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 09:0007.06.2018 09:0007.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829490Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку инструмента фирмы SandvikКолпино
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 12:0027.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829490Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента фирмы SandvikКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку инструмента фирмы Sandvik
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения-192
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещения-192Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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