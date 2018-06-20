Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка датчиков и приборов проект КС Славянская

    Закупка датчиков и приборов проект КС Славянская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков и приборов проект КС СлавянскаяБалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка датчиков и приборов проект КС Славянская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень

    Опросный лист №FIT-350 MB-01

    Опросный лист №FIT-360 ВКС-062

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2478

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельченко Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка датчиков и приборов проект КС Славянская

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 13:00 GMT +320.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков и приборов проект КС СлавянскаяБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 13:0020.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829495Дата и время вскрытия заявок Закупка датчиков и приборов проект КС СлавянскаяБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829495Подведение итогов не позднее Закупка датчиков и приборов проект КС СлавянскаяБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829495Подведение итогов не позднее Закупка датчиков и приборов проект КС СлавянскаяБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчиков и приборов проект КС Славянская

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество позиций 9

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 дней с даты поставки груза на склад грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства измерения"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225279
    Закупка управляющего вычислительного комплекса (УВК) Trei
    Закупка управляющего вычислительного комплекса (УВК) Trei
    590685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 630 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225157
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу КАЛОРИМЕТР КФК-2
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу КАЛОРИМЕТР КФК-2
    520773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    70
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:56
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225132
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу ПРИБОР ИТМО-КПМ-2
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу ПРИБОР ИТМО-КПМ-2
    520864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    84
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:39
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить