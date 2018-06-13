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Номер извещения
ГП829488
Уникальный номер закупки
ЮК-2-18-025
Наименование закупки
Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-21
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
gilevaoa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гилева Ольга Андреевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 14:00 GMT +313.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829488Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829488Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.12.2018 06:0031.12.2018 06:0031.12.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829488Подведение итогов не позднее Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201831.12.2018 06:0031.12.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829488Подведение итогов не позднее Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы будут проводиться на месте установки. В объеме 65 м2.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Транспортировка до места производится транспортом Исполнителя и за его счет.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33.19.10.000
33.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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