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    Главная / Торги / Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").

    Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829488Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829488

    Уникальный номер закупки

    ЮК-2-18-025

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение к техническому заданию

    Техническое задание

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-32-21

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    gilevaoa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилева Ольга Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 14:00 GMT +313.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829488Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829488Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2018 06:0031.12.2018 06:0031.12.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829488Подведение итогов не позднее Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 06:0031.12.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829488Подведение итогов не позднее Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский").

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы будут проводиться на месте установки. В объеме 65 м2.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Транспортировка до места производится транспортом Исполнителя и за его счет.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по футеровке погрузочных бункеров технологического комплекса филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (Разрез "Сибиргинский")."

    Кол-во: 1

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