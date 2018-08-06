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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829487
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных отводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Почтовый адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Контактный телефон
+7 495 748-66-01 доб. 6018
Факс
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Адрес электронной почты
APestov@rvpetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Северный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация невостребованных отводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2018 17:00 GMT +306.08.2018 17:0006.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829487Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных отводовСеверный
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2018 17:0006.08.2018 17:0006.08.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829487Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных отводовСеверный
Подведение итогов не позднее
07.08.2018 14:0007.08.2018 14:0007.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829487Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных отводовСеверный
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованных отводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отводы 347 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЬЕТПЕТРО
Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
27.22.20.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 347
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