Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого по настоящему договору Товара осуществляется в рублях в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Срок поставки Товара с момента заключения договора до 31.12.2018 года. Поставка товара осуществляется партиями, которые формируются на основании заявок Покупателя. Поставщик обязуется поставить партию Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки.