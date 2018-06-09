Поставка нефти сырой для Филиала №3 АО ГК "Северавтодор"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ДРП им. В.Л.Данилишина на автомобильной дороге Сургут-Когалым 173км, ХМАО-Югра. Поставка товара осуществляется в автомобильных цистернах с внутренним маслобензостойким и паростойким защитным покрытием, оборудованных приборами нижнего слива. Срок поставки каждой партии Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.Рассчитать логистику >