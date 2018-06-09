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Номер извещения
31806551955
Уникальный номер закупки
64-3
Наименование закупки
Поставка нефти сырой для Филиала №3 АО ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Файзуллин Иршат Асгатович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поствака нефти сырой для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 10:00 GMT +309.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551955Дата и время окончания срока приема заявок Поствака нефти сырой для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 13:0013.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551955Дата и время вскрытия заявок Поствака нефти сырой для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поствака нефти сырой для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
142 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ДРП им. В.Л.Данилишина на автомобильной дороге Сургут-Когалым 173км, ХМАО-Югра. Поставка товара осуществляется в автомобильных цистернах с внутренним маслобензостойким и паростойким защитным покрытием, оборудованных приборами нижнего слива. Срок поставки каждой партии Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.71.13.110
46.71.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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