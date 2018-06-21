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    Главная / Торги / Кабельная продукция. Провод ПЭТ. ППИПК-2

    Кабельная продукция. Провод ПЭТ. ППИПК-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 11:1621.06.2018 11:16Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806862Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция. Провод ПЭТВ, ПЭТ. ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806862

    Уникальный номер закупки

    158530

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельная продукция. Провод ПЭТ. ППИПК-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 11:19

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Условия поставки

    Формы документов

    Закупочная документация

    Тех.задание

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    кабель, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция. Провод ПЭТВ, ПЭТ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 16:0021.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806862Подведение итогов не позднее Кабельная продукция. Провод ПЭТВ, ПЭТ. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция. Провод ПЭТВ, ПЭТ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 D 0,2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0,300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПЭТ-155 D-0,315"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПЭТ-155 0,475"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-2,12"

    Кол-во: 90

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,9"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,80"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,7"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,60"

    Кол-во: 180

    "Позиция 10"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,56"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,50"

    Кол-во: 220

    "Позиция 12"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,45"

    Кол-во: 260

    "Позиция 13"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,40"

    Кол-во: 225

    "Позиция 14"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,32"

    Кол-во: 260

    "Позиция 15"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,18"

    Кол-во: 230

    "Позиция 17"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,12"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,06"

    Кол-во: 180

    "Позиция 19"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-1,00"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,95"

    Кол-во: 180

    "Позиция 21"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,90"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,85"

    Кол-во: 90

    "Позиция 23"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,8"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,75"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,71"

    Кол-во: 90

    "Позиция 26"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,67"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,63"

    Кол-во: 130

    "Позиция 28"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,56"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,53"

    Кол-во: 70

    "Позиция 31"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,45"

    Кол-во: 70

    "Позиция 33"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,40"

    Кол-во: 70

    "Позиция 34"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,355"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "ПРОВОД ПЭТ 155 D-0,335"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ПРОВОД МЕДНЫЙ ПЭТ 155 0,28"

    Кол-во: 60

    Лот 2

    Кабельная продукция. Провод ППИПК-2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 16:0021.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806862Подведение итогов не позднее Кабельная продукция. Провод ППИПК-2Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция. Провод ППИПК-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ППИПК-2 2,50Х9,00"

    Кол-во: 240

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