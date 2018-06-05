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    Главная / Торги / з/ч к погрузчикам SDLG LG 956

    з/ч к погрузчикам SDLG LG 956

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829466Дата и время окончания срока приема заявок з/ч к погрузчикам SDLG LG 956НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829466

    Уникальный номер закупки

    18174

    Номер закупки

    Наименование закупки

    з/ч к погрузчикам SDLG LG 956

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 08:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список документов

    Типовой договор

    заявка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-56

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    vodopjanov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Водопьянов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    З/ч к погрузчикам SDLG LG 956

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201805.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829466Подведение итогов не позднее з/ч к погрузчикам SDLG LG 956Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    З/ч к погрузчикам SDLG LG 956

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки ( наличие сертификата дилера, дистрибьютора и тд)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    терминал транспортной компании в г. Нерюнгри, стоимость товара в ключить в стоимость ТовараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель оплачивает единовременно 100 % от цены поставляемого Товара (партии Товара) по истечении 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножи режущие 29170096441"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ножи режущие 4014000513"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ножи режущие 2917009451"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Плата электро 4130001678"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Масса 4130000427"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор 4130000057"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Печка отопителя 4130000633113"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Печка отопителя 4190002843"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "4130000633005 Печка отопителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Вентилятор 4110000924001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Колодка ручного тормоза 4110003158"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Диск тормозной 29230009961"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Цилиндр тормозной 4120006350"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "29150000562 Тяга ковша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "4043000173 Палец ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "4043000015 Палец тяги задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Втулка стрелы 4043000752"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Палец стрелы 4043000728"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "4043000028 Втулка цилиндра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "4043000026 втулка стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "4043000027 Втулка стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "4043000031 Втулка стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Дозатор рулевой 4120003945"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "4043000021 Палец коромысла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "4043000060 Палец тяги передний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Блок управления 4120006641"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Коромысло 29150009962"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Распределитель 4120002303"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Насос рулевого управления 4120001953"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "4120001715 Насос гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "4110000485 Карданный вал малый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Привод кардана 4110000487"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "4110000463 Карданный вал переднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Кардан средний 4110001531"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Супорт в сборе(тормозной) 4120001739"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Диск тормозной 29070000071"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Сальник супорта 4120001739053"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Сальник супорта 4120001739055"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Сальник супорта 4120001739052"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Поршень супорта 4120001739052"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Супорт тормозной 4120001739054"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Колодки тормозные 4120001739061"

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "Рычаг переключения скорости 4110002767"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Распределитель трансмиссии в сборе 4120000064"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "29050016421 Вал КПП 39 зубьев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Вал привода насоса 2030900027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Шестерня трансмиссии 3030900170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнения 3030900146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Вал шестерня 3030900178"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Вал шестерня 3030900177"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Шестерня трансмиссии 29050019471"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Кольцо уплотнения 3030900113"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Кольцо уплотнения 3030900144"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Шестерня ГТР 4110000518016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Колба ГТР 4110000518002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Сепоратор ГТР 4110000518003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Колба ГТР 4110000518015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "ГТР 411000518013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Пластина соединения 4110000011114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Пластина соединения 4110000011115"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Дифузор 4110002851020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Кулер 4110002851019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Термостат 4110000556085"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Компрессор воздушный 4110001015033"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Генератор 4110000556002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Трубка топливная 4110001015040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "4110001015055 Форсунка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Ролик 4110001015023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Гидромуфта 4110001016015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Водяной насос 4110000924103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Распредвал 4110000924097"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Шатун 4110000556111"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Палец поршневой 4110000556067"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Стартер 4110001592121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Комплект колец 4110000556066"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Поршень 4110001015015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Вкладыши шатунные 4110000556109"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Вкладыши шатунные 4110000556110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Колектор воздушный 4110001015032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Венец 4110000556043"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Разгрузка 4120000084"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Турбокомпрессор 4110001015031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Коленвал 4110001755027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Полукольца вала 4110000556139"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Полукольца вала 4110001554020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Вкладыши коренные 4110000556252"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Гильза 4110000556161"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "ТНВД 4110001016014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Радиатор 4110001383202"

    Кол-во: 2

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    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в количестве 8 единиц в соответствии с извещением. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпром межрегионгаз".
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в...
    592289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    8 726 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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