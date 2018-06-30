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Номер извещения
ГП829463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа долот шарошечных 146V-C83Z-R1316,146V-74Z
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 05:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Почтовый адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Контактный телефон
+7 383 230-36-70 доб. 19122
Факс
+7 383 230-36-70
Адрес электронной почты
tatyana.ruban@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа долот шарошечных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2018 06:00 GMT +330.06.2018 06:0030.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829463Дата и время окончания срока приема заявок Продажа долот шарошечныхНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2018 06:0030.06.2018 06:0030.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829463Дата и время вскрытия заявок Продажа долот шарошечныхНовосибирск
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 06:0016.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829463Подведение итогов не позднее Продажа долот шарошечныхНовосибирск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа долот шарошечных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар находится на складе Якутского филиала ООО "Мечел-Инжиниринг" Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул Заводская,10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Инжиниринг
Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг
Адрес местонахождения
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
25.99
Документация лота
Кол-во: 9
Кол-во: 7
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