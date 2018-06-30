Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа долот шарошечных 146V-C83Z-R1316,146V-74Z

    Продажа долот шарошечных 146V-C83Z-R1316,146V-74Z

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2018 06:0030.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829463Дата и время окончания срока приема заявок Продажа долот шарошечныхНовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829463

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа долот шарошечных 146V-C83Z-R1316,146V-74Z

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 05:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор купли-продажи

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Юридический адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Почтовый адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Контактный телефон

    +7 383 230-36-70 доб. 19122

    Факс

    +7 383 230-36-70

    Адрес электронной почты

    tatyana.ruban@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубан Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа долот шарошечных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2018 06:00 GMT +330.06.2018 06:0030.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829463Дата и время окончания срока приема заявок Продажа долот шарошечныхНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2018 06:0030.06.2018 06:0030.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829463Дата и время вскрытия заявок Продажа долот шарошечныхНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 06:0016.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829463Подведение итогов не позднее Продажа долот шарошечныхНовосибирск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 06:0016.07.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829463Подведение итогов не позднее Продажа долот шарошечныхНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа долот шарошечных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар находится на складе Якутского филиала ООО "Мечел-Инжиниринг" Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул Заводская,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата. Транспортные расходы оплачиваются покупателем.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор купли-продажи

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Долото 146V-74Z"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Долото 146V-C83Z-R1316"

    Кол-во: 7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Маркетинговые исследования № 32211074957
    Поставка табличек
    Поставка табличек
    592501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    300 052
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211057599
    Материалы верхнего строения пути
    Материалы верхнего строения пути
    590044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    4 558 896
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063272
    Поставка стропов для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Канандинская 278 до глубины 5400 м. Второй этап бурения 5400 м»
    Поставка стропов для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Канандинская 278...
    590994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    186 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
    Запрос предложений № 32009044456
    ПОСТАВКА: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    ПОСТАВКА: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ И РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    337868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.04.2020 16:00(GMT+03:00)
    1 394 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Орловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить