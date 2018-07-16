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Номер извещения
31806568820
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 04:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
tender.airportus@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельник Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 05:00 GMT +316.07.2018 05:0016.07.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806568820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2018 09:0018.07.2018 09:0018.07.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806568820Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Дата и время проведения
20.07.2018 09:3020.07.2018 09:3020.07.2018 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31806568820Дата и время проведения Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 14:3023.07.2018 14:3023.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806568820Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201823.07.2018 14:3023.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806568820Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля аварийно-спасательной службы на шасси "Соболь"
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
29.1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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