Предварительный отбор на выполнение работ по подключению к ВОЛС ТЮНГД, организации связи с объектами ТЮНГД и интеграции межобъектных каналов связи ВОЛС /РРЛ/ШПД на ВБ СБНГМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829460 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Предварительный отбор на выполнение работ по подключению к ВОЛС ТЮНГД, организации связи с объектами ТЮНГД и интеграции межобъектных каналов связи ВОЛС /РРЛ/ШПД на ВБ СБНГМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РНГ

Все закупки и тендеры АО РНГ Юридический адрес 129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5 Почтовый адрес 129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5 Контактный телефон +7 495 662-71-33 доб. 5502 Факс +7 495 287-95-18 Адрес электронной почты rudakov@rngoil.ru Ф.И.О. контактного лица Рудаков Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Центральный Закупки и тендеры Алтайский Край Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

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