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    Главная / Торги / 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

    4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829459Дата и время окончания срока приема заявок 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829459

    Уникальный номер закупки

    4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм»

    Номер закупки

    Наименование закупки

    4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация по лоту

    Проект договора (для ознакомления)

    Дополнительная информация по процедуре

    Форма 9 (согласие с проектом договора)

    Список и формат материалов предоставляемых участником

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 287-18-93

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    s.lavrentyev@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьев Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 17:00 GMT +304.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829459Дата и время окончания срока приема заявок 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 17:0004.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829459Дата и время вскрытия заявок 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2018 15:0004.09.2018 15:0004.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829459Подведение итогов не позднее 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.201804.09.2018 15:0004.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829459Подведение итогов не позднее 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, Каширское ш. 53 км, пересечение объездной дороги А-107 и Каширского ш.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    08.12.1

    Гравий и песок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 1

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