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Номер извещения
ГП829459
Уникальный номер закупки
4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм»
Наименование закупки
4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
s.lavrentyev@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Лаврентьев Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 17:00 GMT +304.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829459Дата и время окончания срока приема заявок 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 17:0004.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829459Дата и время вскрытия заявок 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва
Подведение итогов не позднее
04.09.2018 15:0004.09.2018 15:0004.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829459Подведение итогов не позднее 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.201804.09.2018 15:0004.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829459Подведение итогов не позднее 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, Каширское ш. 53 км, пересечение объездной дороги А-107 и Каширского ш.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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