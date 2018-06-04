4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829459 Уникальный номер закупки 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм» Номер закупки Наименование закупки 4840-29-Каширское шоссе-280518(ЩПС) «Поставка ЩПС С-4 на щебне М1000 фракцией до 80мм», в рамках выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе Домодедово» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 287-18-93 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты s.lavrentyev@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Лаврентьев Сергей Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: ремонт

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