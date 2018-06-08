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Номер извещения
ГП829454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка звукового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Олимпийский проспект, 14
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка звукового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829454Дата и время окончания срока приема заявок Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829454Дата и время вскрытия заявок Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829454Подведение итогов не позднее Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка звукового оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
26.40.51.000
26.40.43.120
26.40.43.110
26.40.41.000
26.40.32.190
26.40.31.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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