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    Главная / Торги / Закупка звукового оборудования

    Закупка звукового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829454Дата и время окончания срока приема заявок Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка звукового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Форма коммерческого предложения- приложение 2

    Форма согласия- приложение 3

    Анкета- приложение 4

    Опыт- приложение 5

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Исправленное техническое задание-изменена модель рекордера

    Изменения от 31.05.2018

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Олимпийский проспект, 14

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка звукового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829454Дата и время окончания срока приема заявок Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829454Дата и время вскрытия заявок Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829454Подведение итогов не позднее Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829454Подведение итогов не позднее Закупка звукового оборудованияг. Москва, Олимпийский проспект, 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка звукового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    26.40.51.000

    Части и принадлежности звукового и видеооборудования

    26.40.43.120

    Установки электрических усилителей звука

    26.40.43.110

    Усилители электрические звуковых частот

    26.40.41.000

    Микрофоны и подставки для них

    26.40.32.190

    Аппаратура для записи звука прочая

    26.40.31.190

    Аппаратура для воспроизведения звука прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    06.02.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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