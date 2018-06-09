www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829447
Уникальный номер закупки
18-50104/637
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2148
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
skzakupki@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Ринат Жавдатович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 15:00 GMT +309.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829447Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 15:0009.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829447Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 18:0026.06.2018 18:0026.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829447Подведение итогов не позднее Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 18:0026.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829447Подведение итогов не позднее Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по эксплуатации и содержанию улично-дорожной сети и объектов дорожного хозяйства, временных дорог, временных объектов на территории ИЦ "Сколково"
Начальная цена
316 964 277,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Территория инновационного центра «Сколково».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
70.32.13.720
63.21.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.