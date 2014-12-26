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Номер извещения
ГП411770
Уникальный номер закупки
210
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 16:00 GMT +326.12.2014 16:0026.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411770Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411770Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537г.Москва
Дата и время проведения
30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411770Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537г.Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411770Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. КАМАЗ 432600 специальный гос. № Х 857 АО 62. Инв.№0059537
Начальная цена
284 135,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 207,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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