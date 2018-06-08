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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для нужд СЕГ

    Поставка трубной продукции для нужд СЕГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 18:1008.06.2018 18:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для нужд СЕГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор

    Извещение

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1874

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ant.kuznetsov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829580Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    330,052 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская область, Тихвинский район, д. БорРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 89х6 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Труба 57х4 ГОСТ 8732-78* Б10 ГОСТ 8731-74*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Труба 76х4 ГОСТ 10704-91 Вст3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Труба 40х3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Труба 108х5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп ГОСТ 10705-80, с заводской антикоррозионной изоляцией НПЭПк-3 ТУ 1390-034-04005951-2008"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Труба 83х3 ГОСТ 10704-91 Б-20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Труба 244,5х7 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Труба 426х9 ГОСТ 10704-91 СтВ3пс ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Труба 325х7 ГОСТ 10704-91 СтВ3пс ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Труба 426х9 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Труба 325х7 ГОСТ 10704-91 ВСт3пс ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Труба 108х4,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Труба 426х10 I ГОСТ 10704-91:В-Вст3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Труба 50х3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Труба 325х10 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 13

    "Позиция 16"

    "Труба 57х3,5-09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 Ст20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 90

    "Позиция 18"

    "Труба 426х7 ГОСТ 10704-91 Ст20 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Труба 40х3,5 ОЦ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 Ст20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Труба 25х4 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Труба 40х3,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Труба 50х3,5 Ст2сп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Труба 50х3,0 Ст20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Труба 40х3,0 Ст20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Труба 25х2,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Труба 14х2 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Труба 32х3 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Труба 159х8 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74 со 100% контролем качества неразрушаюшим методом и гидроиспыганна по ГОСТ 3845-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Труба 25х4 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-74 со 100% контролем качества неразрушаюшим методом и гидроиспытанна по ГОСТ 3845-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Труба 25х2,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 Ст3сп2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 Ст3кп2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 126

    "Позиция 36"

    "Труба 219х7 ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 27

    "Позиция 37"

    "Труба 159х4 ГОСТ 10704-91 В-Ст3пс2 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Труба 325х10 ГОСТ 10704-91 Ст3 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Труба 426х7 I ГОСТ 10704-91 В-Вст3сп2 ГОСТ 10705-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Труба 325х8 I ГОСТ 10704-91 В-Вст3сп2 ГОСТ 10705-91"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Труба 219х6-20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0

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