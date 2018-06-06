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    Главная / Торги / Картон коробочный листовой марки Т08 толщ.0,8мм (500г/м2), формат 1100*1100мм

    Картон коробочный листовой марки Т08 толщ.0,8мм (500г/м2), формат 1100*1100мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 09:0006.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829439Дата и время окончания срока приема заявок 1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Картон коробочный листовой марки Т08 толщ.0,8мм (500г/м2), формат 1100*1100мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    картон

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-46-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    marhaina_uv@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мархаина Юлиана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829439Подведение итогов не позднее 1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8500 штук, 1500кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Крым,г. Армянск, ул. Северная Промзона, АФ ООО "Титановые Инвестиции"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 7 календарных дней, поставка товара осуществляется автотранспортом поставщика на склад покупателя в течение 14 кал.дней с момента подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    17.29.19.190

    Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    30.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "картон коробочный рулонный "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "картон коробочный резанный в листах"

    Кол-во: 8500

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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