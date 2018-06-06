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Номер извещения
ГП829439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Картон коробочный листовой марки Т08 толщ.0,8мм (500г/м2), формат 1100*1100мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-46-85
Факс
--
Адрес электронной почты
marhaina_uv@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Мархаина Юлиана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
13.06.201813.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829439Подведение итогов не позднее 1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцовМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Картон коробочный марки Т08 резанный в листах 1100*1100мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 8500 шт 2. Картон коробочный марки Т08 рулонный, высота рулона 1000-1050мм, толщина 0,7- 0,8 мм, плотность 500г/м2 количество 1500 кг, с обязательным предоставлением образцов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8500 штук, 1500кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Крым,г. Армянск, ул. Северная Промзона, АФ ООО "Титановые Инвестиции"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
17.29.19.190
Документация лота
Кол-во: 1500
Кол-во: 8500
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