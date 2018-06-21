Аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на обновление сметно-нормативных баз, коэффициентов пересчета программных комплексов Smeta.ru и ПИР

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806548167 Уникальный номер закупки 2913 Номер закупки Наименование закупки Аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на обновление сметно-нормативных баз, коэффициентов пересчета программных комплексов Smeta.ru и ПИР Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ

Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ Юридический адрес 121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41, Почтовый адрес 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41 Контактный телефон +7 495 276-29-38 Факс +7 495 276-29-38 Адрес электронной почты zakupki@almaz-antey.ru Ф.И.О. контактного лица Кашликов Андрей Борисович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru