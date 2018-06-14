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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806547634
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку продуктов питания (хот-доги)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71 доб. 129
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki.msk@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутаева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку продуктов питания (хот-доги)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547634Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку продуктов питания (хот-доги)г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1.
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547634Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на поставку продуктов питания (хот-доги)г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 4А, стр.1.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку продуктов питания (хот-доги)
Начальная цена
1 164 701,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
58 235,08 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Калининец; Московская обл., Красногорский район, санаторий Архангельское; Московская обл., г. Кубинка-2; Московская обл., 63 км Минского Шоссе, Танковый музей; г. Москва, 2 Вязовский проезд 4а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
10.89.19.290
10.89
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40645
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