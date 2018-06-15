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Номер извещения
ГП829434
Уникальный номер закупки
271
Наименование закупки
Поставка поковок (Колесо)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 366-60-45
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
e.khismatullina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хисматуллина Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок (Колесо)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 11:00 GMT +315.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок (Колесо)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829434Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок (Колесо)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 15:0013.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829434Подведение итогов не позднее Поставка поковок (Колесо)Екатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок (Колесо)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24.45.30.147
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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