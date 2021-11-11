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Номер извещения
0132300001721000787
Уникальный номер закупки
0132300001721000787
Наименование закупки
Определение подрядчика на выполнение работ по промывке ливневой канализации по проезду Ильяшевича от проспекта Циолковского до гаражного кооператива Южный-5 и расчистка приемного оврага в г. Дзержинск Нижегородской области. (817-ЭА-21-ТТ) 0132300001721000787
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.10.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Определение подрядчика на выполнение работ по промывке ливневой канализации по проезду Ильяшевича от проспекта Циолковского до гаражного кооператива Южный-5 и расчистка приемного оврага в г. Дзержинск Нижегородской области. (817-ЭА-21-ТТ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001721000787Подведение итогов не позднее Определение подрядчика на выполнение работ по промывке ливневой канализации по проезду Ильяшевича от проспекта Циолковского до гаражного кооператива Южный-5 и расчистка приемного оврага в г. Дзержинск Нижегородской области. (817-ЭА-21-ТТ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение подрядчика на выполнение работ по промывке ливневой канализации по проезду Ильяшевича от проспекта Циолковского до гаражного кооператива Южный-5 и расчистка приемного оврага в г. Дзержинск Нижегородской области. (817-ЭА-21-ТТ)
Начальная цена
4 528 552,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов