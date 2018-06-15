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Номер извещения
ГП829431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда Спец. техники для обеспечения производства программы «Жуки»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва Город
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда Специальной техники для обеспечения производства программы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:30 GMT +315.06.2018 12:3015.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829431Дата и время окончания срока приема заявок Аренда Специальной техники для обеспечения производства программыМосква Город
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:3015.06.2018 12:3015.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829431Дата и время вскрытия заявок Аренда Специальной техники для обеспечения производства программыМосква Город
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 19:0015.06.2018 19:0015.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829431Подведение итогов не позднее Аренда Специальной техники для обеспечения производства программыМосква Город
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда Специальной техники для обеспечения производства программы
Начальная цена
7 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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