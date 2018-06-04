Разработка, изготовление согласно ТУ 3443 - 001- 85102624 - 2009 и поставка электронагревательного оборудования а также ЗИП группового к нему

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806547272 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка, изготовление согласно ТУ 3443 - 001- 85102624 - 2009 и поставка электронагревательного оборудования а также ЗИП группового к нему Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-69-54 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты dli951@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Дидык Людмила Ивановна Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28 Закупки и тендеры Пермский Край Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее Ключевые слова:

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