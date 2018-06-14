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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве

    Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829435Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829435

    Уникальный номер закупки

    02-0119-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 02-0119-18

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение 02-0119-18 с изм. даты подв. итогов на 05.07.18

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829435Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 09:0014.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829435Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 13:0005.07.2018 13:0005.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829435Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 13:0005.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829435Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве

    Начальная цена

    6 673 288,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в г. Москве"

    Кол-во: 0

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