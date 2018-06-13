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    Главная / Торги / Огнеупорная продукция (кирпич МЛС-62 №44; №45)

    Огнеупорная продукция (кирпич МЛС-62 №44; №45)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829433Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829433

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Огнеупорная продукция (кирпич МЛС-62 №44; №45)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 877-40-03

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    parhomchuk_av@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пархомчук Анна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829433Подведение итогов не позднее Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Огнеупорная продукция общим весом 16 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: 1. Республика Крым, г.Армянск, ул.Северная промзона - для доставки автотранспортом; 2. ст.Красноперекопск Крымская ж.д. (код станции 869501) - для доставки ж.д.транспортом Грузополучатель -Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа Условия поставки: с доставкой на склад Покупателя (при условии доставки автотранспортом), с доставкой на ст.Красноперекопск Крымская ж.д., код станции 869501 (при условии доставки железнодорожным транспортом) Срок поставки: июнь 2018
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, 5, стр.4

    Классификатор ОКПД2

    23.20.12.110

    Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    30.05.2018

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    30.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич МЛС-62 № 45 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Кирпич МЛС-62 № 44 "

    Кол-во: 12

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