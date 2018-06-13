www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Огнеупорная продукция (кирпич МЛС-62 №44; №45)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 877-40-03
Факс
--
Адрес электронной почты
parhomchuk_av@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Пархомчук Анна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич МЛС-62 № 44 (ГОСТ 24704-2015) - 12.00 т Кирпич МЛС-62 № 45 (ГОСТ 24704-2015) - 4,00 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Огнеупорная продукция общим весом 16 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 1. Республика Крым, г.Армянск, ул.Северная промзона - для доставки автотранспортом; 2. ст.Красноперекопск Крымская ж.д. (код станции 869501) - для доставки ж.д.транспортом Грузополучатель -Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Все закупки и тендеры ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, 5, стр.4
23.20.12.110
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.