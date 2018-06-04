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Номер извещения
31806547322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-89
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
kva940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашук Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
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Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 21:59 GMT +304.06.2018 21:5904.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547322Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 07:0005.06.2018 07:0005.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547322Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201805.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547322Подведение итогов не позднее Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010
Начальная цена
222 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 223,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
25.12.10.000
25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
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