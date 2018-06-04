Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806547322 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка противопожарных дверей ДПМ EI-60 ТУ 5262-002-55745425-2003 или ТУ 5262-001-77019257-2010 и люков противопожарных металлических ЛП EI-60 ТУ 5262-003-55745425-2006 или ТУ 5262-001-77019257-2010 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

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