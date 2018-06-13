На право заключения договора на поставку бумаги для печати

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12). Поставка: Товар поставляется по заявкам Заказчика в течение 9 (Девяти) месяцев с даты подписания договора.