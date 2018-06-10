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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бетонные щелевые решетки/полы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Почтовый адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Контактный телефон
+7 980 311-48-65
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
e.gorokhov@brastr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горохов Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Бетонных щелевых решеток /полов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2018 12:00 GMT +310.06.2018 12:0010.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Бетонных щелевых решеток /половБрянск
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2018 12:0010.06.2018 12:0010.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829423Дата и время вскрытия заявок Закупка Бетонных щелевых решеток /половБрянск
Подведение итогов не позднее
12.06.2018 12:0012.06.2018 12:0012.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829423Подведение итогов не позднее Закупка Бетонных щелевых решеток /половБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Бетонных щелевых решеток /полов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40000шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл. Севсктй р-н нп.Юрасов ХуторРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
23.61
41
Документация лота
Кол-во: 40000
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