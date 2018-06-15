www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806073
Уникальный номер закупки
158430/257
Наименование закупки
Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Контактный телефон
+7 351 725-42-54 доб. 78941
Факс
--
Адрес электронной почты
LyudmilaBalkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балкина Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Транс
Все закупки и тендеры Мечел-Транс
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
26.30.50.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.