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    Главная / Торги / Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»

    Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 13:3015.06.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806073Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806073

    Уникальный номер закупки

    158430/257

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Фото

    Фото

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-54 доб. 78941

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    LyudmilaBalkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балкина Людмила Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806073Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованные условия оплаты 90 календарных дней. Срок выполнения работ: согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.110

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "приобретение услуг по созданию системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом УФ ООО «Мечел-Транс» "

    Кол-во: 1

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