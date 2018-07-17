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    Главная / Торги / Квалификационный отбор компаний для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказание клининговых услуг на объектах филиальной сети Банка ГПБ (АО).

    Квалификационный отбор компаний для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказание клининговых услуг на объектах филиальной сети Банка ГПБ (АО).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2018 15:0017.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829421Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» (г. Нижний Новгород / Нижегородская область, Кировская область, Республика Татарстан)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829421

    Уникальный номер закупки

    КО 18-05-01(ФС)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Квалификационный отбор компаний для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказание клининговых услуг на объектах филиальной сети Банка ГПБ (АО).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 428-49-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» (г. Красноярск / Красноярский край, Иркутская область);

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» (г. Красноярск / Красноярский край, Иркутская область); Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» (г. Красноярск / Красноярский край, Иркутская область);

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окзание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» (г. Красноярск / Красноярский край, Иркутская область); "

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» (г. Владивосток / Приморский край, Амурская область, Республика Саха, Сахалинская область )

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» (г. Владивосток / Приморский край, Амурская область, Республика Саха, Сахалинская область )Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» (г. Владивосток / Приморский край, Амурская область, Республика Саха, Сахалинская область )

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» (г. Владивосток / Приморский край, Амурская область, Республика Саха, Сахалинская область )"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» (г. Новосибирск / Новосибирская область, Омская область, Алтайский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» (г. Новосибирск / Новосибирская область, Омская область, Алтайский край)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» (г. Новосибирск / Новосибирская область, Омская область, Алтайский край)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» (г. Новосибирск / Новосибирская область, Омская область, Алтайский край)"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» (г. Пермь / Пермский край, Липецкая область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» (г. Пермь / Пермский край, Липецкая область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» (г. Пермь / Пермский край, Липецкая область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» (г. Пермь / Пермский край, Липецкая область)"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» (г. Самара / Самарская область, Оренбургская область, саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область )

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» (г. Самара / Самарская область, Оренбургская область, саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область )Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» (г. Самара / Самарская область, Оренбургская область, саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область )

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский» (г. Самара / Самарская область, Оренбургская область, саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область )"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» (г. Нижний Новгород / Нижегородская область, Кировская область, Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» (г. Нижний Новгород / Нижегородская область, Кировская область, Республика Татарстан)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» (г. Нижний Новгород / Нижегородская область, Кировская область, Республика Татарстан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский» (г. Нижний Новгород / Нижегородская область, Кировская область, Республика Татарстан)"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург /Ленинградская область, Мурманская область, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург /Ленинградская область, Мурманская область, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург /Ленинградская область, Мурманская область, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург /Ленинградская область, Мурманская область, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми)"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» (г. Ставрополь / Ставропольский Край, Республика Дагестан)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» (г. Ставрополь / Ставропольский Край, Республика Дагестан)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» (г. Ставрополь / Ставропольский Край, Республика Дагестан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» (г. Ставрополь / Ставропольский Край, Республика Дагестан)"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» (г. Тула, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» (г. Тула, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» (г. Тула, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» (г. Тула, Тульская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Смоленская область, Орловская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (г. Екатеринбург / Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (г. Екатеринбург / Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (г. Екатеринбург / Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» (г. Екатеринбург / Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально - Черноземный» (г. Воронеж / Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально - Черноземный» (г. Воронеж / Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально - Черноземный» (г. Воронеж / Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально - Черноземный» (г. Воронеж / Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный» (Московская область, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный» (Московская область, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный» (Московская область, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный» (Московская область, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) Южный (г. Краснодар /Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) Южный (г. Краснодар /Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) Южный (г. Краснодар /Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) Южный (г. Краснодар /Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Казани (г. Казань, Республика Татарстан)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Казани (г. Казань, Республика Татарстан)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Казани (г. Казань, Республика Татарстан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Казани (г. Казань, Республика Татарстан)"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде (г. Калининград, Калининградская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде (г. Калининград, Калининградская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде (г. Калининград, Калининградская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде (г. Калининград, Калининградская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 16

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (г. Кемерово, Кемеровская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (г. Кемерово, Кемеровская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (г. Кемерово, Кемеровская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово (г. Кемерово, Кемеровская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 17

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий Автономный Округ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий Автономный Округ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий Автономный Округ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий Автономный Округ)"

    Кол-во: 0

    Лот 18

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте (г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра Автономный округ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте (г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра Автономный округ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте (г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра Автономный округ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте (г. Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра Автономный округ)"

    Кол-во: 0

    Лот 19

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Томске (г. Томск, Томская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Томске (г. Томск, Томская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Томске (г. Томск, Томская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Томске (г. Томск, Томская область)"

    Кол-во: 0

    Лот 20

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Уфе (г Уфа, Республика Башкортостан)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829421Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Уфе (г Уфа, Республика Башкортостан)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Уфе (г Уфа, Республика Башкортостан)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание клининговых услуг на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Уфе (г Уфа, Республика Башкортостан)"

    Кол-во: 0

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