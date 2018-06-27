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    Главная / Торги / Датчики потока

    Датчики потока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818058Дата и время окончания срока приема заявок Датчики потокаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818058

    Уникальный номер закупки

    158422

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Датчики потока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 Техническое задание

    Приложение № 2 Типовой договор поставки

    Приложение № 3 Типовая спецификация

    Приложение № 4 Существенные условия поставки

    Закупочная документация

    Образцы основных форм документов включаемых в оферту

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    alisa.beseda@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беседа Алиса Зульфугаровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Датчики потока

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201819.11.2018 22:0019.11.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818058Подведение итогов не позднее Датчики потокаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Датчики потока

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 100 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДАТЧИК ПОТОКА SID10ADBFPKG/US"

    Кол-во: 20

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