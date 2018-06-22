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Номер извещения
31806546120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции:1. КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции: КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 13:00 GMT +322.06.2018 13:0022.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546120Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции: КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1 Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 13:0022.06.2018 13:0022.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806546120Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции: КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1 Краснодар
Подведение итогов не позднее
22.08.2018 12:0022.08.2018 12:0022.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546120Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции: КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1 Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции: КНС РИП, ОСК-1,ОСК-2 СТАНЦИЯ СЫРОГО ОСТАТКА, КНС ГАРАЖНАЯ, ГКНС-1
Начальная цена
512 175,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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94
Документация лота
Кол-во: 1
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