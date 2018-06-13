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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806545967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка, покрытие, сборка и операция контроля детали 21230353841001 "Кронштейн датчика скорости правый" и 21230353841101 "Кронштейн датчика скорости левый" из давальческого сырья (отливки 21230353841501 "Кронштейн датчика скорости правый" и 21230353841601 "Кронштейн датчика скорости левый").
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-54-30
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
М/обр. детали кр-н 21230353841001/41101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 11:00 GMT +313.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545967Дата и время окончания срока приема заявок м/обр. детали кр-н 21230353841001/41101443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545967Дата и время вскрытия заявок м/обр. детали кр-н 21230353841001/41101443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:3027.06.2018 15:3027.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545967Подведение итогов не позднее м/обр. детали кр-н 21230353841001/41101443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
М/обр. детали кр-н 21230353841001/41101
Начальная цена
2 587 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
51 744,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
25.62.20.000
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48000
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