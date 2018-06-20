О проведении аукциона на право заключения договора на комплекс работ по модернизации вакуумной системы двух сушильных камер КС-124 термического участка цеха №100 АО «ОКБ «Новатор» по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806546034 Уникальный номер закупки 83/25-2018 Номер закупки Наименование закупки О проведении аукциона на право заключения договора на комплекс работ по модернизации вакуумной системы двух сушильных камер КС-124 термического участка цеха №100 АО «ОКБ «Новатор» по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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