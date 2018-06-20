www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806546034
Уникальный номер закупки
83/25-2018
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на комплекс работ по модернизации вакуумной системы двух сушильных камер КС-124 термического участка цеха №100 АО «ОКБ «Новатор» по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-64-17
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
main@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сердобинцев Игорь Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806546034Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806546034Дата окончания срока рассмотрения заявок Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100Екатеринбург
Дата и время проведения
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806546034Дата и время проведения Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 10:1503.07.2018 10:1503.07.2018 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806546034Подведение итогов не позднее Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация вакуумной системы сушильных камер КС-124 ц.100
Начальная цена
2 527 864,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3) Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (часть IV аукционной документации) и Проектом договора (часть V аукционной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.