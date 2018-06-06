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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки кабельных изделий в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Запрос котировок на право заключения договора поставки кабельных изделий в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829409Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных изделий МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829409

    Уникальный номер закупки

    307

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки кабельных изделий в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма коммерческого предложения

    проект договора

    котировочная документация

    Изменения в извещении

    Котировочная документация с изменениями от 04.06.2018

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    syrygina@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырыгина Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 11:00 GMT +306.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829409Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных изделий Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 11:0006.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829409Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельных изделий Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829409Подведение итогов не позднее Закупка кабельных изделий Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельных изделий

    Начальная цена

    643 535,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - июнь 2018г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником установленной предельной (максимальной) стоимости продукции является основанием для отклонения заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировочной документацией "

    Кол-во: 0

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