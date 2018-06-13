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Номер извещения
ГП829485
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-21
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Olga.Petrachuk@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрачук Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью
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Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829485Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК» Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 10:0013.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829485Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК» Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
28.09.2018 12:0028.09.2018 12:0028.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829485Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК» Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности РВС-3000 №1 на складе ГСМ ЦСХ ПАО «Коршуновский ГОК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
09.9
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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