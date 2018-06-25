www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806545298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губарева Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 08:00 GMT +325.06.2018 08:0025.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545298Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 08:00GMT +325.06.2018 08:0025.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545298Дата и время вскрытия заявок Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201828.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806545298Дата окончания срока рассмотрения заявок Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13Новосибирск
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806545298Подведение итогов не позднее Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж молниезащиты и контура заземления К-13
Начальная цена
2 146 543,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 870,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
27.12.10
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.