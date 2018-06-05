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Номер извещения
31806545236
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Головки буровой для нужд АО "КемВод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-92
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зырянов Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Головки буровой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 12:00 GMT +305.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806545236Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Головки буровойКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 12:0005.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806545236Дата и время вскрытия заявок Поставка Головки буровойКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Головки буровой
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кемерово, ул. Волгоградская, д.47, производственная база АО «КемВод».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМВОД
Все закупки и тендеры АО КЕМВОД
Адрес местонахождения
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11
25.73.60.120
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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